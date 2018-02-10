Расследование Навального о Дерипаске попало в список запрещенной информации Роскомнадзора. СКРИН

Роскомнадзор (РКН) по решению суда внес блог оппозиционера Алексея Навального в реестр запрещенной информации. Об этом свидетельствуют данные на сайте РКН.
В сообщении на сайте РКН говорится, что блог navalny.com внесен в реестр на основании двух решений Усть-Лабинского районного суда (Краснодарский край) от 9 февраля. При этом доступ к блогу не ограничен.
Также в реестр запрещенной информации включили расследование Навального, в котором шла речь об отдыхе Сергея Приходько на яхте Elden миллиардера Олега Дерипаски. К просмотру запрещены и ролик на Youtube, и запись на сайте Навального. Роскомнадзор сообщает, что материалы внесены в реестр на основании ст. 15.1 закона «Об информации <…>». Таким образом, блог Навального и его расследование признаны содержащими «информацию, распространение которой в России запрещено».
Ранее представитель Дерипаски заявил, что все заявления Навального о нем — ложь и провокация, пишет Nation News. Потому бизнесмен намерен защищать свои честь и достоинство в суде. Также Дерипаска опубликовал собственное обращение к общественности, в котором опроверг обвинения Навального и предостерег СМИ от дальнейшего распространения «недостоверной информации», назвав расследование Навального и сообщения в СМИ спланированной кампанией, направленной на уничтожение его доброго имени.