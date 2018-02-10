Школьники из Сочи поставили оценки «Лидерам России»

Триста финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 10 февраля провели открытые уроки в школах Сочи, сообщили «URA.RU» в оргкомитете конкурса. В конце дня ученики 9-11 классов выставили им оценки, которые повлияют на итоги состязаний управленцев.
О предстоящем визите в 20 школ конкурсанты знали заранее и у них была возможность подготовиться к занятиям. Однако сюрпризом для них стало то, что вести уроки каждому из них пришлось в паре с одним из соперников: на выбор, вместе или по очереди. Любые пособия или материалы, кроме мела и доски, участники конкурса должны были доставить в школу сами, равно как и добраться до нее к началу занятия.
После уроков ученики оценили общение с временными преподавателями, исходя из критериев интереса и практичности предложенных им занятий — по пятибалльной шкале по каждому из направлений. Молодые управленцы рассказывали ребятам о лидерстве в эпоху технологических изменений, выборе перспективных для карьеры сфер деятельности, необходимых для выбора профессии психологических особенностях и т. д.
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента Владимира Путина и является главным проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей». Его цель — выявить потенциально перспективных управленцев из числа молодых россиян с активной жизненной позицией и обеспечить им возможность социального роста. Заявки на участие подали порядка 200 тыс. человек со всех концов страны: в финал прошли триста, в том числе три десятка уральцев. Результаты конкурса будут объявлены в воскресенье, 11 февраля.