15:06 08 февраля 2018 2

Финальный этап конкурса продлится с 8 до 11 февраля ФОТО: пресс-служба конкурса «Лидеры России»

В Сочи сегодня, 8 февраля, стартует финальный этап всероссийского конкурса «Лидеры России». Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки при выполнении заданий, которые для них приготовили ведущие российские управленцы — главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы и топ-менеджеры ведущих российских компаний.

Перед началом оценочных мероприятий состоялась дискуссионная панель «Роль лидера в развитии системы государственного управления на региональном уровне: ключевые вызовы и решения». Финалисты смогли больше узнать об управленческом и жизненном опыте наставников своих наставников. В обсуждении принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Лидеры России» — это шикарный конкурс. Если бы он проводился лет пятнадцать назад, я принял бы в нем участие. Финалисты конкурса уже сейчас капитализировали себя, и в дальнейшем смогут рассчитывать на интересные предложения» — отметил глава региона.



Коллега Якушева, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков посоветовал конкурсантам устанавливать диалог с населением в своих городах и регионах, подчеркнув, что без поддержки жителей невозможна реализация ни одной инициативы. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что новым управленцам не стоит бояться собственных ошибок, особенно если конкурсанты умеют их признавать. «Любая ошибка стоит как минимум двух успехов. История провалов — то, что наиболее ценится любым управленцем. Потому что это уроки и дальнейшие навыки» — заявил он.

1/5 ФОТО: пресс-служба конкурса «Лидеры России»