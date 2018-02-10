{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:56  10 февраля 2018 6

Бабушки в Рязани устроили давку из-за курицы за 47 рублей. ВИДЕО

Выставка
Желающих приобрести товар по акции оказалось слишком много (архивное фото)Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Рязани пожилые женщины подрались в магазине «Дикси» из-за курицы стоимостью 47 рублей за килограмм. Желающих приобрести товар по акции оказалось слишком много.

Несмотря на то, что по условиям акции в одни руки можно было взять не более пяти куриц, пенсионерки старались набрать как можно больше товара. В итоге началась драка, которую засняли на видео очевидцы, сообщает канал Mash.

Участники группы «Новости Рязани ВКонтакте» по-разному оценивают происходящее. Одни сочувствуют бабушкам, другие, напротив, неприятно удивлены происходящим. «Ничего смешного здесь нет. Не от большого достатка пенсионеры расхватывают дешевых кур сомнительного качества… Господи, такое впечатление, что все пенсионеры с голоду пухнут и на свою пенсию не могут себе позволить кусок курицы, я сама пенсионер, и прожить на свою пенсию, не шикарно, но можно. Вот так кидаться за дешевизной сомнительного качества не стала бы… А вообще очень часто старшее поколение себя ведет неадекватно и бывает стыдно за них… А мне стыдно за комментарии молодых людей, снимавших всё это… Что эти люди могут передать молодежи?»

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров