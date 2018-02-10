Бабушки в Рязани устроили давку из-за курицы за 47 рублей. ВИДЕО

В Рязани пожилые женщины подрались в магазине «Дикси» из-за курицы стоимостью 47 рублей за килограмм. Желающих приобрести товар по акции оказалось слишком много.
Несмотря на то, что по условиям акции в одни руки можно было взять не более пяти куриц, пенсионерки старались набрать как можно больше товара. В итоге началась драка, которую засняли на видео очевидцы, сообщает канал Mash.
Участники группы «Новости Рязани ВКонтакте» по-разному оценивают происходящее. Одни сочувствуют бабушкам, другие, напротив, неприятно удивлены происходящим. «Ничего смешного здесь нет. Не от большого достатка пенсионеры расхватывают дешевых кур сомнительного качества… Господи, такое впечатление, что все пенсионеры с голоду пухнут и на свою пенсию не могут себе позволить кусок курицы, я сама пенсионер, и прожить на свою пенсию, не шикарно, но можно. Вот так кидаться за дешевизной сомнительного качества не стала бы… А вообще очень часто старшее поколение себя ведет неадекватно и бывает стыдно за них… А мне стыдно за комментарии молодых людей, снимавших всё это… Что эти люди могут передать молодежи?»