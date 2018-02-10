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11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:57  10 февраля 2018 6

В Ростове полицейские пишут рапорты об изгнании бесов. ФОТО

Открытие Международного фестиваля духовной музыки. Кыштым, икона, храм, силовики, вера, рпц, религия, женщина, молитва, полиция, православие, церковь, христорождественский собор
В Ростове МВД вторглось в сферу деятельности РПЦФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необычный полицейский рапорт об отказе в возбуждении дела попал в Сеть. Офицер из Ростова докладывает своему начальнику о том, что дал заявителю рекомендации носить нательный крестик и запастись святой водой. Эти меры он счел достаточными, чтобы списать в архив обращение о помощи.

Как следует из документа, местный житель по телефону обратился к стражам прядка. Он пожаловался, что потусторонние силы проникают в его разум и пытаются выкрасть душу. «Конкретного территориального места атаки нечистой силы заявитель не назвал», — педантично замечает полицейский в рапорте, скан которого выложил telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Это уже не первый курьез, связанный с религией в повседневной службе силовиков. Как сообщало «URA.RU», в той же Ростовской области уже пытались бороться с ростом правонарушений среди полицейских, обязав каждого сотрудника вместе с членами семьи встретиться со священником. В доказательство стражи порядка должны были представить начальству видеозапись беседы с батюшкой. В соседнем Краснодарском крае более 200 гаишников попытались снизить аварийность и повысить показатели своей работы, пройдя крестным ходом на аварийном участке дороги Темрюк — Краснодар. Мероприятие возглавил начальник краевого УГИБДД.

Фото: telegram-канал «Омбудсмен полиции»

Владимир Васин
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