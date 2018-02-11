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11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
03:24  11 февраля 2018 0

«Выберу самого классного!» Настя Рыбка объявила кастинг адвокатов

Вашукевич объясняет иск Дерипаски «банальной ревностью»Фото: Анастасия Вашукевич, Instagram

Анастачия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, не смогла объяснить иск со стороны миллиардера Олега Дерипаски ничем, кроме ревности. По словам девушки, она начала готовиться к суду и объявляет «кастинг адвокатов».

«Я считаю, что это банальная ревность, но на всякий случай я устроила кастинг адвокатов, — заявил Вашукевич на опубликованном в сети Instаgram коротком видео. — Если вы классный адвокат, пишите мне в директ свои достижения. Обещаю выбрать самого классного или самую классную, и вы будете представлять меня!».

Напомним, ранее официальные представители Олега Дерипаски объявили о том, что иск за публикацию материалов о частной жизни миллиардера без его разрешения составлен в отношении Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова. Как ранее писало «URA.RU», Дерипаска намерен судиться с Навальным из-за нового расследования блогера — речь идет о якобы совместном отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски и главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Виктор Жуков
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