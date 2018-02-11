{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На борту находились более 70 человек
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 февраля 2018
10 февраля 2018
09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Курганской области
10:40  11 февраля 2018 15

Певец Шура вновь раскритиковал Курган после скандала с «говном». ВИДЕО

Пресс-конференция певца Шуры. Курган, шура, медведев александр
Шура не нашел приличных дорог в КурганеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Певец Шура вновь критически высказался о Кургане, где в данный момент проходит лечение в знаменитом центре Илизарова. На сей раз артист выразился деликатно, упомянув лишь отсутствие в областной столице дорог.

Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, неожиданно для курганцев появился на сцене ДКМ, где 10 февраля проходил концерт группы «Кавер Бум». Певец вышел с тростью в руке, но уже вскоре отбросил ее и присоединился к музыкантам. Вместе они исполнили хит Андрея Губина «Зима, холода», а потом Шура порадовал публику своей известной песней «Отшумели летние дожди».

«В вашем городе есть куда сходить, слава Богу, хотя и нет дорог, по-прежнему я вам об этом говорю», — обратился Шура к курганцам. Те встретили это заявление одобрительным и дружным возгласом.

Напомним, ранее Шура, которому лучшие хирурги центра Илизарова выполнили операцию по протезированию сустава, собрал в Кургане пресс-конференцию. На встрече с журналистами артист заявил: «Городочек ваш — говно полное!». При этом певец добавил, что люди в Кургане — «золотые».

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров