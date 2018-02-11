Певец Шура вновь раскритиковал Курган после скандала с «говном». ВИДЕО

Певец Шура вновь критически высказался о Кургане, где в данный момент проходит лечение в знаменитом центре Илизарова. На сей раз артист выразился деликатно, упомянув лишь отсутствие в областной столице дорог.
Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, неожиданно для курганцев появился на сцене ДКМ, где 10 февраля проходил концерт группы «Кавер Бум». Певец вышел с тростью в руке, но уже вскоре отбросил ее и присоединился к музыкантам. Вместе они исполнили хит Андрея Губина «Зима, холода», а потом Шура порадовал публику своей известной песней «Отшумели летние дожди».
«В вашем городе есть куда сходить, слава Богу, хотя и нет дорог, по-прежнему я вам об этом говорю», — обратился Шура к курганцам. Те встретили это заявление одобрительным и дружным возгласом.
Напомним, ранее Шура, которому лучшие хирурги центра Илизарова выполнили операцию по протезированию сустава, собрал в Кургане пресс-конференцию. На встрече с журналистами артист заявил: «Городочек ваш — говно полное!». При этом певец добавил, что люди в Кургане — «золотые».