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11 февраля 2018
Главные новости Москвы
11:01  11 февраля 2018 17

Модель Рыбка отреагировала на иск Дерипаски. «Фотку никто даже не заметил»

По словам девушки, миллиардер спокойно фотографировался с неюФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Ставшая скандально известной представительница эскорт-услуг Настя Рыбка прокомментировала иск миллиардера Олега Дерипаски. По ее словам, раньше бизнесмен не возражал против ее публикаций в социальных сетях и знал об их существовании.

«На яхте Дерипаски никто не возражал снимать на телефон. Вы понимаете, что такое сделать селфи с мужчиной? Ты берешь, фотографируешься — мужчина сидит рядом. Конечно же, он видит, что я его снимаю. Олег спросил меня один единственный раз: „Зачем ты делаешь селфи со мной?“. Я сказала: „Хочу в ‚Инстаграм‘ выставить“ — он: „Хи-хи, ха-ха“. Я скинула в „Инстаграм“ фотку с ним — ее никто даже не заметил», — заявила Рыбка в интервью телеканалу «Дождь».

Ранее Олег Дерипаска подал в суд на девушку, заявив, что она опубликовала фотографии о его частной жизни без разрешения. Речь, судя по всему, идет о снимках с яхты, на которой пара каталась вместе. До этого Настя Рыбка заявила, что стала жертвой группового изнасилования на яхте миллиардера, но затем призналась, что это была шутка.

Игорь Чукреев
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