Героиня секс-скандала Настя Рыбка заявила, что пошутила о групповом изнасиловании на яхте миллиардера. Модель сказала, что только 5% людей догадались о том, что это было издевательство над якобы жертвами насилия.
«Нам, молодым девушкам, нравится, что мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность! И это хорошо! Радоваться нужно, что мужики на яхте отдыхают с девчонками, а не гнобить их за это! Секс должен быть поощряем на уровне государства, когда демография в [плохом состоянии]», — написала Рыбка на своей странице в Instagram.
Ранее представитель олигарха Олега Дерипаски сообщил, что бизнесмен намерен судиться с блогером Алексеем Навальным за распространение ложной информации о нем и его отдыхе с вице-премьером Сергеем Приходько. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать скандал.