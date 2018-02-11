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11 февраля 2018
Главные новости Москвы
11:48  11 февраля 2018 2

Российская фигуристка установила мировой рекорд на Олимпиаде в Корее

Евгения себе поставила за выступление четверкуФото: «Инстаграм», Евгения Медведева
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане. 18-летняя спортсменка выиграла короткую программу командного турнира, за которую получила 81,06 балла.

Прежний рекорд также принадлежал Медведевой: на чемпионате мира в Токио она получила от судей 80,85 балла. Сама девушка оценила свое выступление в Корее на четверку с минусом. «Я довольна своим результатом. Но выступать было тяжело. Наверное, потому что это мои первые Олимпийские игры. Я знаю, что могу быть лучше», — цитирует RT фигуристку.

На втором месте оказалась итальянка Каролина Костнер с результатом 75,1 балла, на третьем — канадка Кэйтлин Осмонд — 71,38 балла, уточняет канал 360. В понедельник, 12 февраля, в Пхенчхане одиночницами будет представлена произвольная программа. В ней Евгению Медведеву заменит 15-летняя фигуристка Алина Загитова, добавляет Nation News.

Сергей Снегирев
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