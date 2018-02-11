Пропавший самолет Ан-148 разбился в Подмосковье

На борту находился 71 человек
Пассажирский самолет Ан-148 Домодедово-Орск «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сообщил собеседник агентства. Также о падении самолета сообщают очевидцы.
Самолет Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.