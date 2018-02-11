Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

17:50 11 февраля 2018 0

На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа Фото: Анатолий Бурцев

Самолет Ан-148 Домодедово-Орск «Саратовских авиалиний» пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта «Домодедово». Позднее стало известно, что самолет потерпел крушение в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было, сообщают источники в экстренных службах. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

18:45 Списков погибших пока нет. Родственники пассажиров разбившегося самолета окажут психологическую помощь в Орске.

18:41 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выехал на место крушения, сообщили в ведомстве.

18:40 Ространснадзор проведет внеплановую проверку «Саратовских авиалиний»пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

18:36 Список экипажа Ан-148, разбившегося под Москвой:



Валерий Губанов — командир экипажа

Сергей Гамборян — второй пилот

Анастасия Славинская — бортпроводник

Виктория Коболь — проводник

Олег Сергеев — техник

Андрей Рябинин — техник

18:36 Опубликован список экипажа самолета Ан-148.

18:35 Директор консультационной фирмы «ИнфаМост Консалтинг», эксперт гражданской авиации Борис Рыбак:



«Самолет редкий, таких самолетов построено очень немного, думаю, около полутора десятка. Самолет разработки украинского КБ АНТК им. Антонова. Частично он дособирался на нашем Воронежском авиационном заводе. Обыкновенный нижнемагистральный региональный самолет. Ничего особенного из себя не представляет, нормальный самолет, прямо скажем, предыдущего поколения. Уровень технологий конца 90-х годов прошлого века.

Какие могли возникнуть проблемы? В эксплуатации всякое возможно, если самолет разбился, значит произошли какие-то неполадки. Сейчас пока говорить рано, надо разобраться, что случилось. Но если самолет был сертифицирован авиационными властями, значит, он способен выполнять свою задачу и отличается высокой надежностью. Именно поэтому воздушный транспорт — самый безопасный транспорт.

Если говорить о погоде, то обычная зима. Техника нормально работает и в более сложных условиях. Поэтому нужно ждать результатов работы комиссии. Они выяснят, что там произошло»

18:32 Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вылетел в Москву, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на советника главы Минтранса Жанну Терехову.

18:31 Приведены в готовность силы центра «Лидер», отряда Центроспас и Ногинского спасательного центра, а также вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС, передает пресс-служба ведомства.

18:30 К ликвидации последствий крушения Ан-148 привечены более 150 человек и свыше 20 единиц техники, сообщает RT со ссылкой на МЧС.

18:29 Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близких погибших в катастрофе, пишет «Лента.ру».

18:29 Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы. Кроме того, дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.

18:26 Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

18:25 По предварительным данным, самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России», сообщил источник «Интерфакса».

18:25 Неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

18:24 На месте крушения самолета в Подмосковье найдены фрагменты 50 тел, пишет «Лента.ру».

18:23 Ранее сообщалось, что из-за погодных условий порядка 30 самолетов не могли вылететь из Москвы.

18:21 Глава подмосковного управления Росгвардии Василий Глотов выехал на место крушения, сообщает РИА «Новости».

18:20 Спасатели обнаружили большое количество погибших на месте падения самолета. «В настоящий момент спасателям удалось установить и добраться до места падения самолета, на месте большое количество тел и фрагментов тел», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

18:19 В Домодедово создан оперативный штаб по катастрофе самолета Ан-148.

18:18 Прокуратура начала проверку в связи с падением самолета Ан-148, пишут «Известия».

18:17 Центр «Фобос» сообщил, что погодные условия не могли стать причиной крушения самолета.

18:16 Открыта «Горячая линия» по телефону 8-800-775-17-17.

18:15 На место крушения самолета выехали семь бригад Центра медицины катастроф, сообщает Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

18:14 Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе, сообщила пресс-служба правительства региона.

18:12 Тем временем в Домодедово сообщили, что спасатели до сих пор не могут добраться до места катастрофы.

18:10 Местные жители снимают видео на месте крушения.

18:08 Росавиация: «В 14:21 по московскому времени из аэропорта Домодедово вылетел самолет Ан-148 рейс 703 „Саратовских авиалиний“ Москва--Орск. По предварительным данным, на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолета пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья».

18:06 После этого началось снижение, затем снова набор высоты до 6200 и после этого самолет начал падать.

18:04 По данным «URA.RU» самолет успел набрать высоту 6400 футов.

18:03 По информации источников РИА «Новости» на борту находился один ребенок.

17:59 Выживших после крушения нет, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

17:58 По данным «URA.RU» второй пилот — выпускник ККЛУГА 2017 года.

17:54 На месте крушения самолета обнаружены тела пассажиров. Обломки судна разбросаны в радиусе километра от места катастрофы, сообщает «Интерфакс».

17:53 По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.

17:52 Росавиация уточнила, что в самолете находились 65 пассажиров и 5 членов экипажа, пишут «Известия».

17:50 Разбившийся самолет с бортовым номером Ra-61704 первый полет совершил в мае 2010 года. До 2017 года принадлежал авиакомпании «Россия», со 2 августа 2017 в «Саратовских авиалиниях». В августе 2011 года борт установил рекорд по налЕту среди Ан-148 — 400 часов 45 минут.