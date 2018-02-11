Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Самолет Ан-148 Домодедово-Орск «Саратовских авиалиний» пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта «Домодедово». Позднее стало известно, что самолет потерпел крушение в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было, сообщают источники в экстренных службах. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
18:45 11.02.2018 Списков погибших пока нет. Родственники пассажиров разбившегося самолета окажут психологическую помощь в Орске.
18:41 11.02.2018 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выехал на место крушения, сообщили в ведомстве.
18:40 11.02.2018 Ространснадзор проведет внеплановую проверку «Саратовских авиалиний»пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
18:36 11.02.2018 Список экипажа Ан-148, разбившегося под Москвой:
Валерий Губанов — командир экипажа
Сергей Гамборян — второй пилот
Анастасия Славинская — бортпроводник
Виктория Коболь — проводник
Олег Сергеев — техник
Андрей Рябинин — техник
18:36 11.02.2018 Опубликован список экипажа самолета Ан-148.
18:35 11.02.2018 Директор консультационной фирмы «ИнфаМост Консалтинг», эксперт гражданской авиации Борис Рыбак:
«Самолет редкий, таких самолетов построено очень немного, думаю, около полутора десятка. Самолет разработки украинского КБ АНТК им. Антонова. Частично он дособирался на нашем Воронежском авиационном заводе. Обыкновенный нижнемагистральный региональный самолет. Ничего особенного из себя не представляет, нормальный самолет, прямо скажем, предыдущего поколения. Уровень технологий конца 90-х годов прошлого века.
Какие могли возникнуть проблемы? В эксплуатации всякое возможно, если самолет разбился, значит произошли какие-то неполадки. Сейчас пока говорить рано, надо разобраться, что случилось. Но если самолет был сертифицирован авиационными властями, значит, он способен выполнять свою задачу и отличается высокой надежностью. Именно поэтому воздушный транспорт — самый безопасный транспорт.
Если говорить о погоде, то обычная зима. Техника нормально работает и в более сложных условиях. Поэтому нужно ждать результатов работы комиссии. Они выяснят, что там произошло»
18:32 11.02.2018 Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вылетел в Москву, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на советника главы Минтранса Жанну Терехову.
18:31 11.02.2018 Приведены в готовность силы центра «Лидер», отряда Центроспас и Ногинского спасательного центра, а также вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС, передает пресс-служба ведомства.
18:30 11.02.2018 К ликвидации последствий крушения Ан-148 привечены более 150 человек и свыше 20 единиц техники, сообщает RT со ссылкой на МЧС.
18:29 11.02.2018 Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близких погибших в катастрофе, пишет «Лента.ру».
18:29 11.02.2018 Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы. Кроме того, дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.
18:26 11.02.2018 Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.
18:25 11.02.2018 По предварительным данным, самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России», сообщил источник «Интерфакса».
18:25 11.02.2018 Неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
18:24 11.02.2018 На месте крушения самолета в Подмосковье найдены фрагменты 50 тел, пишет «Лента.ру».
18:23 11.02.2018 Ранее сообщалось, что из-за погодных условий порядка 30 самолетов не могли вылететь из Москвы.
18:21 11.02.2018 Глава подмосковного управления Росгвардии Василий Глотов выехал на место крушения, сообщает РИА «Новости».
18:20 11.02.2018 Спасатели обнаружили большое количество погибших на месте падения самолета. «В настоящий момент спасателям удалось установить и добраться до места падения самолета, на месте большое количество тел и фрагментов тел», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
18:19 11.02.2018 В Домодедово создан оперативный штаб по катастрофе самолета Ан-148.
18:18 11.02.2018 Прокуратура начала проверку в связи с падением самолета Ан-148, пишут «Известия».
18:17 11.02.2018 Центр «Фобос» сообщил, что погодные условия не могли стать причиной крушения самолета.
18:16 11.02.2018 Открыта «Горячая линия» по телефону 8-800-775-17-17.
18:15 11.02.2018 На место крушения самолета выехали семь бригад Центра медицины катастроф, сообщает Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.
18:14 11.02.2018 Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе, сообщила пресс-служба правительства региона.
18:12 11.02.2018 Тем временем в Домодедово сообщили, что спасатели до сих пор не могут добраться до места катастрофы.
18:10 11.02.2018 Местные жители снимают видео на месте крушения.
18:08 11.02.2018 Росавиация: «В 14:21 по московскому времени из аэропорта Домодедово вылетел самолет Ан-148 рейс 703 „Саратовских авиалиний“ Москва--Орск. По предварительным данным, на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолета пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья».
18:06 11.02.2018 После этого началось снижение, затем снова набор высоты до 6200 и после этого самолет начал падать.
18:04 11.02.2018 По данным «URA.RU» самолет успел набрать высоту 6400 футов.
18:03 11.02.2018 По информации источников РИА «Новости» на борту находился один ребенок.
17:59 11.02.2018 Выживших после крушения нет, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
17:58 11.02.2018 По данным «URA.RU» второй пилот — выпускник ККЛУГА 2017 года.
17:54 11.02.2018 На месте крушения самолета обнаружены тела пассажиров. Обломки судна разбросаны в радиусе километра от места катастрофы, сообщает «Интерфакс».
17:53 11.02.2018 По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.
17:52 11.02.2018 Росавиация уточнила, что в самолете находились 65 пассажиров и 5 членов экипажа, пишут «Известия».
17:50 11.02.2018 Разбившийся самолет с бортовым номером Ra-61704 первый полет совершил в мае 2010 года. До 2017 года принадлежал авиакомпании «Россия», со 2 августа 2017 в «Саратовских авиалиниях». В августе 2011 года борт установил рекорд по налЕту среди Ан-148 — 400 часов 45 минут.