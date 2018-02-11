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11 февраля 2018
17:00  11 февраля 2018 0

В аэропортах Москвы задержано и отменено три десятка рейсов

Аэропорт Шереметьево. Москва, шереметьево, авиарейс
На Москву вновь надвигается непогодаФото: Антон Белицкий © URA.RU

В аэропортах Москвы 11 февраля задержано 24 рейса. Еще три вылета отменены из-за погодных условий.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», во Внуково один рейс отменен, еще пять задерживается. В Шереметьево задерживается вылет 9 самолетов. В Домодедово задержаны 10 рейсов и два отменены. Жителей УрФО и Пермского края происходящее пока не коснулось, за исключением пассажиров рейса «Аэрофлота» SU 1422 «Москва — Челябинск». Возможно, лайнер сумеют отправить в 14:50 по московскому времени.

Как сообщает Life.ru, 11 февраля Москву ждут сильные снегопады: скорость ветра при этом будут достигать 9 метров в секунду. Предыдущий снежный шторм российская столица переживала с проблемами: в городе обваливались строительные леса, снег обрушил более двух тысяч деревьев, а разъяренные москвичи скандалили — вплоть до стрельбы — с коммунальщиками.

Владимир Васин
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