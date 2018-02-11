{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На борту находились более 70 человек
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:37  11 февраля 2018 6

«Вот такое состояние души». Пользователи Сети оценили «пьяные танцы» Волочковой. ВИДЕО

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Подписчики заподозрили приму в злоупотреблении алкоголемФото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова поразила поклонников танцем посреди заснеженного двора своего дома. Многие подписчики не оценили выложенного в Instagram ролика и заподозрили приму в злоупотреблении алкоголем.

На видео звезда в зимней одежде отплясывает на расчищенной дорожке под трек из мультфильма «Зима в Простоквашино». Несмотря на весь профессионализм, ее па выглядят неоднозначно. «А у вас бывает состояние души, когда хочется танцевать и дурачиться просто от счастья?» — осведомилась сама Волочкова в микроблоге.

«Вот другая б танцевала — можно было бы порадоваться. А тут диагнозом попахивает»; «Чудить полезно, если от души, а не постанова для инсты»; «Почему на вас такие уродливые куртки. У мужчины одолжила»; Стыдно за тебя, бросай пить»; «Снова пьяная Волочкова, не надоело?» — отвечают не оценившие креавтива подписчики.

Александра Куницына
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров