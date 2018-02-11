«Вот такое состояние души». Пользователи Сети оценили «пьяные танцы» Волочковой. ВИДЕО

Балерина Анастасия Волочкова поразила поклонников танцем посреди заснеженного двора своего дома. Многие подписчики не оценили выложенного в Instagram ролика и заподозрили приму в злоупотреблении алкоголем.
На видео звезда в зимней одежде отплясывает на расчищенной дорожке под трек из мультфильма «Зима в Простоквашино». Несмотря на весь профессионализм, ее па выглядят неоднозначно. «А у вас бывает состояние души, когда хочется танцевать и дурачиться просто от счастья?» — осведомилась сама Волочкова в микроблоге.
«Вот другая б танцевала — можно было бы порадоваться. А тут диагнозом попахивает»; «Чудить полезно, если от души, а не постанова для инсты»; «Почему на вас такие уродливые куртки. У мужчины одолжила»; Стыдно за тебя, бросай пить»; «Снова пьяная Волочкова, не надоело?» — отвечают не оценившие креавтива подписчики.