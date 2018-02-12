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12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:08  12 февраля 2018 0

К самолетам «Саратовских авиалиний» ранее возникали претензии по обслуживанию лайнеров

В августеФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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К обслуживанию самолетов авиакомпанией «Саратовские авиалинии» и ранее возникали претензии. В частности, примерно год назад специалистами Ростехнадзора было установлено, что эксплуатант нарушает нормативы по замене масла в редукторах.

Как сообщает «Экономика сегодня», на тот момент перевозчику было выдано предписание на устранение нарушений. Говорить о прямой связи между данным факто и авиакатастрофой Ан-148 в воскресенье, 11 февраля, пока нельзя.

Тем не менее, на необходимость тщательного контроля за техническим состоянием парка авиатехники указывали и сами пассажиры. Речь шла, правда, о воздушном судне другого типа, но факт остается фактом: пассажиры, летевшие рейсом из Москвы в Саратов, жаловались гендиректору «Саратовских авиалиний» Алексею Вахромееву. на возникшие в полете проблемы.

Кроме того, в августе прошлого года сложности возникали и с Ан-148, летевшим из Саратова в Геленджик. Тогда из-за проблем в системе кондиционирования самолет несколько часов кружился над аэродромом вылета, вырабатывая топливо, после чего совершил незапланированную посадку.

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Домодедово в Орск, потерпел катастрофу через несколько минут после вылета в Раменском районе Московской области. Никто из 65 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил. По факту крушения заведено уголовное дело, СКР проверяет все возможные версии случившегося, передает Nation News.

Евгений Александров
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