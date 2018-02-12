17:01 12 февраля 2018 1

Александр Есипов заявил, что не собирается скрываться от следствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска в понедельник, 12 февраля, взял под стражу бывшего заместителя начальника Курчатовского следственного отдела Александра Есипова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Есипов отправлен в СИЗО на два месяца, передает корреспондент «URA.RU». Есипов и его адвокат настаивали на более мягкой мере пресечения.

На заседание суда вызвали пять судебных приставов. Адвокат сразу заявил ходатайство об удалении из зала суда представителей СМИ, сославшись на то, что будут озвучиваться личные данные. Судья ходатайство отклонил. Александр Есипов, отвечая на вопрос судьи о месте своей работы, заявил: «Приказа о моем увольнении не видел, но, скорее всего, уволен». Он уволен из следственных органов 10 февраля, сразу после задержания. В материалах, представленных в суд, 76 листов.

Адвокат попросил перенести суд на 72 часа, чтобы сделать ксерокопию трудовой книжки Есипова, где содержатся одни поощрения и благодарности, а причиной увольнения указано — «по собственному желанию». Выяснилось, что в феврале 2017 года Есипов был повышен до должности замначальника следственного отдела, а в декабре 2017 года получил очередное звание — «капитан юстиции».

На суд в отношении Александра Есипова вызвали пять судебных приставов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователь приобщил материалы уголовного дела, которое расследовал Есипов и за которое якобы брал, взятку, после чего попросил заключить подозреваемого под стражу. «Преступление из разряда особо тяжких, за которое дают до 12 лет, — пояснил суду следователь СК РФ по региону. — Подозреваемый не живет по месту регистрации, может оказать давление на свидетелей или скрыться». «Суду представлены документы, указывающие на причастность Есипова к преступлению, допрошены его подчиненные. Следствие в активной стадии, поэтому иная мера пресечения не обеспечит надлежащее поведение», — добавил представитель прокуратуры.

Александр Есипов назвал ходатайство о взятии его под стражу голословным. «Заграничный паспорт и удостоверение изъяты. На иждивении у меня малолетний ребенок, не собираюсь скрываться, — заявил он. — Можно избрать домашний арест, который ограничит мою свободу. В материалах, которые представлены в суд, нет данных о получении мной денег, потому что их не было. Денег не нашли во время обыска ни дома, ни на работе». Есипов также указал, что у него нет собственности. Дешевая иномарка и квартира на 30 кв. метров записана на жену. Но суд внял доводам следствия и отправил бывшего следователя в СИЗО.

Отметим, Есипов обвиняется по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). При задержании речь шла о подозрении в покушении на взятку. Обвинение предъявлено на заседании суда.

Показания на Есипова дал адвокат Олег Зайцев, выступивший посредником между следователем и фигурантами дела, которое он вел. Сам Зайцев был задержан 9 февраля и взят под стражу 11 февраля. 10 февраля Есипов был задержан сотрудниками ФСБ.