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Главные новости Челябинской области
14:15  12 февраля 2018 0

Майору, сфабриковавшему дело главы ЧТПЗ, дали 4,5 года колонии

Завод
Астафуров сфабриковал дело против главы ЧТПЗФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Арест владельца ЧТПЗ Андрея Комарова
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Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Сергей Астафуров приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима за превышение полномочий. Он лишен специального звания майор.

По данным следствия, осужденный в 2014 году подделал материалы дела в отношении главы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, пишет «Газета.ру». В итоге они понесли незаслуженную уголовную ответственность за то, что якобы подкупили директора ФГУП «Промресурс» Владимира Спиридонова, чтобы тот фальсифицировал результаты проверки на заводе.

Ранее сообщалось, что начальник Астафурова, экс-генерал МВД Денис Сугробов, был осужден на 12 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества из подчиненных. Как писало «URA.RU», оперативники пытались взять под контроль уральские предприятия и провоцировали дачу взяток.

Семен Гринберг
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