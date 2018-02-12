Майору, сфабриковавшему дело главы ЧТПЗ, дали 4,5 года колонии

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Сергей Астафуров приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима за превышение полномочий. Он лишен специального звания майор.
По данным следствия, осужденный в 2014 году подделал материалы дела в отношении главы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, пишет «Газета.ру». В итоге они понесли незаслуженную уголовную ответственность за то, что якобы подкупили директора ФГУП «Промресурс» Владимира Спиридонова, чтобы тот фальсифицировал результаты проверки на заводе.
Ранее сообщалось, что начальник Астафурова, экс-генерал МВД Денис Сугробов, был осужден на 12 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества из подчиненных. Как писало «URA.RU», оперативники пытались взять под контроль уральские предприятия и провоцировали дачу взяток.