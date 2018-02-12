Челябинского инспектора, которого убил браконьер, посмертно наградят орденом Мужества

14:57 12 февраля 2018 2

Убийство егеря произошло недалеко от города Карталы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский инспектор госохотнадзора Александр Минин будет посмертно представлен к государственной награде — ордену Мужества. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Семье инспектора окажут материальную поддержку. Организацию похорон возьмет на себя министерство экологии региона, в состав которого входил погибший инспектор. В то же время в СУ СК России по Челябинской области сообщили, что убийце егеря уже предъявлено обвинение. В преступлении обвиняется 47-летний житель города Карталы Михаил Поддубный. Расследование уголовного дела продолжается, в суд направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу.

О гибели инспектора Александра Минина при задержании браконьеров стало известно накануне. Вместе с двумя помощниками Минин отправился в рейд возле города Карталы. Заметив трех браконьеров, он решил задержать злоумышленников. В итоге двое поспешили скрыться, а один из браконьеров в ходе перепалки расстрелял инспектора в упор. На месте также обнаружили двух мертвых косуль, которые, видимо, и стали причиной конфликта.