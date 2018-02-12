15:30 12 февраля 2018 0

Эльнур Ханкишиев в родном Сургуте пока не сильно известен — в Шанхае он работал моделью Фото: страница Эльнура Ханкишиева во «ВКонтакте»

Сургутянин Эльнур Ханкишиев собирается еще раз попробовать попасть на скандально известное шоу «Дом-2». Об этом сам Ханкишиев рассказал «URA.RU». Несостоявшийся участник телепроекта объяснил корреспонденту агентства, как оказался на «лобном месте» и почему его не оставили в «Дом-2».

-Эльнур, как вы оказались на телепроекте?

-Последние три года я жил в Шанхае, работал моделью. Два месяца назад приехал в Сургут к родителям. Я планировал ехать в Москву, осуществить мечту — поступить на обучение в академию парикмахерского искусства «Долорес», где сейчас и обучаюсь. За три недели до моего отъезда в Москву в соцсети мне написал кастинг-директор телеканала, с предложением пройти кастинг на реалити-шоу «Дом-2». По их мнению, я подходящий интересный человек. И им бы хотелось видеть меня на проекте.

-То есть, это была не ваша собственная инициатива?

Эльнур Ханкишиев вырос в Сургуте, жил в Шанхае, а сейчас учится в Москве Фото: кадр телеканала ТНТ

-Да, мне показалось интересным их предложение, я отправил кастинг-видео, и через неделю мою кандидатуру утвердили. Со мной связался кастинг-директор самого реалити-шоу.

-А почему показалось интересным? У проекта достаточно скандальная слава.

-Раньше я даже и не задумывался об этом, но так получилось, что в Азии меня знают, а в России нет. Поэтому в данный момент меня интересует российский шоу-бизнес, чтобы меня узнавали и дома. Признаюсь, было немного волнительно, ведь это все равно отличается от модельного бизнеса, но меня всегда привлекали трудности.

-Расскажите, как прошли съемки?

-Когда я оказался на «лобном месте», был приятно удивлен, ведущие Ольга Бузова и Влад Кадони произвели на меня очень позитивное впечатление, ребята действительно профессионалы своего дела, так грамотно строят свою речь и в любой ситуации ведут себя очень уверенно. Чего я не могу сказать обо всех участниках проекта, именно поэтому, я считаю, большинство людей и проголосовало против меня. Почувствовали достойного противника. Пожалуй, летом после обучения в академии я возьму матч-реванш и попробую еще раз.

-Зачем?

-Люблю ломать стереотипы, и мне бы очень хотелось внести что-то свое в развитие и становление этого проекта.

-Что больше всего запомнилось?

-Я изначально шел туда к девушке, которую выгнали уже перед моим приходом, поэтому буквально перед заходом на «лобное место» шеф-редактор сказал мне выбрать другую девушку, это меня очень смутило. Плюс, я вел себя слишком правильно, а надо было устроить жесть, хотя это не главное на самом деле. Просто они реально почувствовали, что не справятся с моим характером.

Как ранее сообщало «URA.RU», в начале февраля на съемках телешоу «Дом-2» выбирали новых участников, среди которых были екатеринбурженка Екатерина Лисица и житель Сургута Эльнур Ханкишиев. Большинством голосов были оставлены ребята из других регионов, а уральцев посчитали неинтересными и отправили за ворота.