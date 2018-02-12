{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,02
Динамика за 2 недели
Евро 71,25
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 февраля 2018
11 февраля 2018
10 февраля 2018
09 февраля 2018
08 февраля 2018
15:30  12 февраля 2018 0

«Надо было устроить жесть». Уралец объяснил, почему вылетел из «Дома-2»

Эльнур Ханкишиев в родном Сургуте пока не сильно известен — в Шанхае он работал модельюФото: страница Эльнура Ханкишиева во «ВКонтакте»

Сургутянин Эльнур Ханкишиев собирается еще раз попробовать попасть на скандально известное шоу «Дом-2». Об этом сам Ханкишиев рассказал «URA.RU». Несостоявшийся участник телепроекта объяснил корреспонденту агентства, как оказался на «лобном месте» и почему его не оставили в «Дом-2».

-Эльнур, как вы оказались на телепроекте?

-Последние три года я жил в Шанхае, работал моделью. Два месяца назад приехал в Сургут к родителям. Я планировал ехать в Москву, осуществить мечту — поступить на обучение в академию парикмахерского искусства «Долорес», где сейчас и обучаюсь. За три недели до моего отъезда в Москву в соцсети мне написал кастинг-директор телеканала, с предложением пройти кастинг на реалити-шоу «Дом-2». По их мнению, я подходящий интересный человек. И им бы хотелось видеть меня на проекте.

-То есть, это была не ваша собственная инициатива?

Эльнур Ханкишиев вырос в Сургуте, жил в Шанхае, а сейчас учится в Москве
Фото: кадр телеканала ТНТ

-Да, мне показалось интересным их предложение, я отправил кастинг-видео, и через неделю мою кандидатуру утвердили. Со мной связался кастинг-директор самого реалити-шоу.

-А почему показалось интересным? У проекта достаточно скандальная слава.

-Раньше я даже и не задумывался об этом, но так получилось, что в Азии меня знают, а в России нет. Поэтому в данный момент меня интересует российский шоу-бизнес, чтобы меня узнавали и дома. Признаюсь, было немного волнительно, ведь это все равно отличается от модельного бизнеса, но меня всегда привлекали трудности.

-Расскажите, как прошли съемки?

-Когда я оказался на «лобном месте», был приятно удивлен, ведущие Ольга Бузова и Влад Кадони произвели на меня очень позитивное впечатление, ребята действительно профессионалы своего дела, так грамотно строят свою речь и в любой ситуации ведут себя очень уверенно. Чего я не могу сказать обо всех участниках проекта, именно поэтому, я считаю, большинство людей и проголосовало против меня. Почувствовали достойного противника. Пожалуй, летом после обучения в академии я возьму матч-реванш и попробую еще раз.

-Зачем?

-Люблю ломать стереотипы, и мне бы очень хотелось внести что-то свое в развитие и становление этого проекта.

-Что больше всего запомнилось?

-Я изначально шел туда к девушке, которую выгнали уже перед моим приходом, поэтому буквально перед заходом на «лобное место» шеф-редактор сказал мне выбрать другую девушку, это меня очень смутило. Плюс, я вел себя слишком правильно, а надо было устроить жесть, хотя это не главное на самом деле. Просто они реально почувствовали, что не справятся с моим характером.

Как ранее сообщало «URA.RU», в начале февраля на съемках телешоу «Дом-2» выбирали новых участников, среди которых были екатеринбурженка Екатерина Лисица и житель Сургута Эльнур Ханкишиев. Большинством голосов были оставлены ребята из других регионов, а уральцев посчитали неинтересными и отправили за ворота.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров