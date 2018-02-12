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12 февраля 2018
15:13  12 февраля 2018 7

Стала известна дата рассмотрения иска Дерипаски к Насте Рыбке

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Информацию о дате заседания рассказал юрист ФБКФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края назначил дату рассмотрения иска миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову. Заседание состоится 1 марта.

О дате рассмотрения иска сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, который представляет интересы организации. Он также подал в суд заявление о выдаче копии определения, согласно которому заблокировали доступ к расследованию фонда об отдыхе зампреда правительства Сергея Приходько на яхте Олега Дерипаски. В Twitter Жданов сообщил, что определение получить не удалось.

Расследование ФБК основано на материалах из книги Вашукевич, а также на снимках из ее Instagram. Речь идет о неформальных переговорах Дерипаски и Приходько. Миллиардер в свою очередь подал иск к Вашукевич и Кириллову за разглашение информации о личной жизни, его разговоров фотографий без его разрешения, пишет RT.

Дерипаска подал иск в суд к Рыбке и Кириллову после того, как было опубликовано расследование ФБК, напоминает «Национальная служба новостей». После иска Дерипаски Усть-Лабинский районный суд принял обеспечительные меры, в рамках которых Роскомнадзор ограничил доступа к тем ресурсам, где была размещена информация о расследовании ФБК, пишет Nation News.

Иван Шестак
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