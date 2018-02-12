Во всех школах Перми объявлен карантин

В Перми из-за ухудшения эпидемиологической обстановки во всех школах приостановлен учебный процесс. Соответствующее распоряжение выпустил главный санитарный врач Прикамья.
Согласно решению, занятия в школах, лицеях, гимназиях и других учреждениях среднего образования приостановлены до 17 февраля. За последнюю неделю порог заболеваемости гриппом среди жителей Пермского края превышен на 33,7%. Среди школьников этот показатель еще выше — 36%.
Ранее «URA.RU» сообщало об эпидемии ОРВИ в Тюменской области. По данным регионального минздрава, еженедельно количество заболевших в Тюмени увеличивается на 9,5 тысяч человек, подавляющее большинство заболевших — дети. В местных поликлиниках образовались многочасовые очереди, осложняющие обстановку.