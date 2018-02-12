18:37 12 февраля 2018 0

В руководстве ЦВО очередные кадровые перестановки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новым заместителем командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению станет генерал-майор Алексей Лемякин, ныне занимающий должность заместителя командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению. Это кадровое решение проходит в рамках традиционной ротации в войсках всех округов.

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению (МТО) генерал-лейтенант Андрей Булыга, чью позицию займет Лемякин, переводится на такую же должность в Западный военный округ.

В ЦВО пока никак не комментируют предстоящие перестановки. «Все, что касается людей уровня замкомандующего, публикуется на сайте правовой информации в указах президента», — заявил «URA.RU руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в ЦВО назначен новый командующий, 53-летний генерал-лейтенант танковых войск Александр Лапин. Его предшественник, генерал-полковник Владимир Зарудницкий, отозван в Москву, где возглавил Военную академию Генерального штаба вооруженных сил РФ.