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12 февраля 2018
Главные новости 
17:31  12 февраля 2018 4

«Развалил парня и добил ногами». Тимати показал DJ Smash, которого искалечил пермский депутат, и обратился к губернатору. ФОТО, ВИДЕО

У звезды сломана челюсть, несколько черепно-мозговых травмФото: Тимати, Insagram

Рэпер Тимати прокомментировал инцидент, который произошел в ночном клубе Перми «Дом культуры». Он возмутился поведением пермского экс-депутата, который якобы избил Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash, и обратился губернатору с просьбой расследовать дело в правоохранительных органах.

Тимати отметил, что Александр Телепнев, являясь главой Пермского ММА и мастером спорта по рукопашному бою, «развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, еще и добил вдвоем ногами». Рэпер утверждает в Instagram, что бывшему депутату в избиении диджея помогал его «трусливый дружок», с которым они вместе запинывали Ширмана.

Тимати подчеркнул, что написал пост, чтобы жители прославляемой диджеем Перми знали, какой «гнилой» человек живет у них в городе. Он также призвал губернатора Пермского края Максима Решетникова дать соответствующие поручения правоохранительным органам. «Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ТЫ, „депутат“, можешь оказаться в сложной ситуации», — заключил исполнитель.

Ранее СМИ распространили информацию об избиении музыканта Андрея Ширмана в Перми, напоминает «URA.RU». Обидчиком назвали экс-депутата Александра Телепнева, который якобы напал на диджея за отказ сфотографироваться. Сам Телепнев назвал информацию об их потасовке недостоверной и опубликовал совместное с DJ Smash фото. Полиция пока не возбудила уголовное дело, но уже выясняет, действительно ли Ширмана избил бывший депутат.

Креативный директор заведения Дмитрий Гурьянов, по информации newinform.com, затрудняется пояснить причину конфликта, а также назвать его участников. Служба безопасности бара предотвратила, по его словам, дальнейшие попытки беспорядка, а пострадавшему предложили проводить его до травмпункта. Гурьянов также отметил, что музыкант прибыл в бар не для выступления, а чтобы отдохнуть.

Ксения Томашова
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