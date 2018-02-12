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Главные новости Курганской области
19:54  12 февраля 2018 11

В Зауралье рассказали, кто из госслужащих зарабатывает больше всех. В аутсайдерах — медсестры и санитарки

Караоке, сумасшедший ученый, автоугонщики, ПВО, Болгария, пробирки, химия, наука, эксперимент, сумасшедший ученый, сумасшедший профессор, ученый
Самыми «богатыми» бюджетниками в Курганской области оказались ученыеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганской области самые большие зарплаты среди госслужащих получают научные сотрудники и врачи — в среднем 54 тысячи 681 рубль и 49 тысяч 170 рублей соответственно. Такие данные по итогам 2017 года приводит Свердловскстат.

Следом идут преподаватели вузов — их средняя зарплата составляет 36 тысяч 663 рублей. Примерно одинаковый ежемесячный оклад получают средний медицинский персонал, педагоги в школах и детских домах: 23 тысячи 076 рублей, 22 тысячи 597 рублей и 22 тысячи 404 рубля. Далее идут преподаватели и мастера производственного обучения в учреждениях начального и среднего профобразования (21 тысяча 540 рублей), а также педагоги дополнительного образования (21 тысяча 417 рублей). Персонал дошкольных образовательных организаций в среднем довольствуется окладом 20 тысяч 770 рублей.

Скромнее зарплаты у сотрудников учреждений культуры (19 тысяч 992 рубля) и социальных работников (17 тысяч 870 рублей). Последнюю строчку в рейтинге зарплат бюджетников занимает младший медперсонал (санитарки, регистраторы, младшие медсестры) — их месячная зарплата составляет всего 15 тысяч 957 рублей.

Напомним, сегодня в социальных сетях распространился видеоролик, в котором «медсестра из Шадринска» зачитывает обращение к властям в стихотворной форме, где рассказывает о своей нелегкой участи и «зарплате в 10 300». Позже выяснилось, что девушка, взбудоражившая Зауралье, на самом деле является видеоблогером из Москвы.

Вера Чернышева
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