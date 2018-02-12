В Курганской области самые большие зарплаты среди госслужащих получают научные сотрудники и врачи — в среднем 54 тысячи 681 рубль и 49 тысяч 170 рублей соответственно. Такие данные по итогам 2017 года приводит Свердловскстат.
Следом идут преподаватели вузов — их средняя зарплата составляет 36 тысяч 663 рублей. Примерно одинаковый ежемесячный оклад получают средний медицинский персонал, педагоги в школах и детских домах: 23 тысячи 076 рублей, 22 тысячи 597 рублей и 22 тысячи 404 рубля. Далее идут преподаватели и мастера производственного обучения в учреждениях начального и среднего профобразования (21 тысяча 540 рублей), а также педагоги дополнительного образования (21 тысяча 417 рублей). Персонал дошкольных образовательных организаций в среднем довольствуется окладом 20 тысяч 770 рублей.
Скромнее зарплаты у сотрудников учреждений культуры (19 тысяч 992 рубля) и социальных работников (17 тысяч 870 рублей). Последнюю строчку в рейтинге зарплат бюджетников занимает младший медперсонал (санитарки, регистраторы, младшие медсестры) — их месячная зарплата составляет всего 15 тысяч 957 рублей.
Напомним, сегодня в социальных сетях распространился видеоролик, в котором «медсестра из Шадринска» зачитывает обращение к властям в стихотворной форме, где рассказывает о своей нелегкой участи и «зарплате в 10 300». Позже выяснилось, что девушка, взбудоражившая Зауралье, на самом деле является видеоблогером из Москвы.