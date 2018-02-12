Следователи устроили рейд по школьным столовым Екатеринбурга после массовых отравлений

В Екатеринбурге следователи начали проверку учебных заведений по факту массового отравления учащихся школы № 64. По данным пресс-службы СКР по Свердловской области, у нескольких десятков школьников выявили признаки острой кишечной инфекции.
«В ходе проверочных мероприятий опрошены представители администрации школы, медицинские работники, проведен осмотр места происшествия, осуществляются иные мероприятии», — сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Ранее «URA.RU» писало о массовых отправлениях учащихся в екатеринбургских школах № 64 и № 74. После этого в офисе школьно-базовой столовой «Золушка» — предприятии, которое обслуживает множество учебных заведений, прошли обыски. Спустя несколько дней организация вновь оказалась в центре внимания: на этот раз продукцией «Золушки» отравились учащиеся школы № 140. Занятия в учебном заведении прекращены до 15 февраля.