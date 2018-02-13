Депортированный в Польшу Саакашвили назвал Порошенко «подлым барыгой»

01:14 13 февраля 2018 0

Михаил Саакашвили обрушился с критикой в адрес Петра Порошенко Фото: Instagram Михаила Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого 12 февраля депортировали из Киева «в страну предыдущего пребывания» — Польшу, назвал президента Украины Петра Порошенко «подлым барыгой».

Саакашвили, напомним, был схвачен людьми в масках, которые оказались сотрудниками погранслужбы, в киевском ресторане «Сулугуни». Ему связали руки, закрыли глаза и доставили в аэропорт Борисполь на вертолете. Там политика пересадили в самолет, на котором он прилетел в Варшаву. Как позже РБК рассказал член коллегии украинского МВД Антон Геращенко, Саакашвили был депортирован из Украины за нарушение мигарционного законодательства.

Позже, комментируя произошедшее журналистам, экс-президент Грузии резко высказался в адрес украинского лидера Петра Порошенко: «Это мелкий дешевый развод Порошенко. Это подлый барыга, который хочет угробить Украину. То, что они сделали — это их поражение», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Саакашвили.

В декабре 2017 года суд Киева освободил Саакашвили из-под стражи под поручительство группы депутатов Верховной Рады Украины. Его подозревают в «покушении на преступление», «совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», «содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».