Бузова опубликовала отрывок нового клипа с бывшим зэком из США. ВИДЕО

05:58 13 февраля 2018 0

Поклонники телеведущей шокированы откровенностью клипа ФОТО: личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Российская телеведущая Ольга Бузова опубликовала тизер своего нового клипа на песню «Wi-Fi». В съемках принял участие Джереми Микс, известный как самый красивый преступник Америки.

Певица опубликовала видеоролик на своей странице в Instagram. Поклонники Бузовой были заинтригованы, а некоторые и шокированы откровенностью клипа. В частности, их удивили кадры, где Микс держит стоящую на четвереньках телеведущую за волосы, как на поводке.

Отмечается, что в 2014 году Микса арестовали за незаконное хранение оружия, но на следующее утро он проснулся знаменитым. Его фотографию выложили в Сеть, где он и получил звание самого красивого преступника Америки. Выйдя на свободу в 2016 году, Микс начал карьеру модели.

Напомним, Бузова удивила посетителей концерта Big Love Show в «Олимпийском» эротичной фотосессией после выступления. За кулисами перед камерами телеведущая начала демонстрировать откровенные позы с автоматом.