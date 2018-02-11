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11 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:03  11 февраля 2018 6

Бузова устроила эротичную фотосессию с раздвинутыми ногами. ФОТО

Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова после концерта посетовала на свое одиночествоФото: личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Певица и ведущая Ольга Бузова удивила посетителей концерта Big Love Show в столичном спорткомлексе «Олимпийский» эротичной фотосессией после выступления. За кулисами перед камерами артистка начала принимать откровенные позы с автоматом.

Перед фотографами Бузова предстала в колготках в сеточку и в камуфляжном платье, пишет «Дни.ру». То и дело певица раздвигала ноги, чтобы «случайно» показать черное белье. В завершение артистка смутила присутствовавших рядом мужчин словами о том, что она сейчас одинока.

«Да, я сегодня одна, у меня нет любимого, поэтому грядущий день Святого Валентина я проведу на сцене, чтобы не думать об одиночестве и купаться в любви зрителей, которая у меня есть и которую у меня никто не отнимет», — призналась Бузова.

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Эротичная фотосессия Бузовой впечатлила мужчин Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Ранее Бузову застукали в кафе вместе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Незадолго до этого пара провела совместный отпуск в Таиланде. По их словам, они «случайно» оказались на одном и том же закрытом «приватном» острове. Но затем появились слухи о том, что пара собирается сыграть свадьбу в Барселоне 28 октября.

Виктор Дорофеев
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