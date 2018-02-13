В Кургане энергетики проведут занятия для предпринимателей

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» начинает проводить семинары по техприсоединению к электрическим сетям для предпринимателей и юридических лиц. Первое в нынешнем году занятие состоится в курганском Центре обслуживания клиентов СУЭНКО 16 февраля.
Бизнесменам расскажут о трех этапах техприсоединения, необходимых для этого документах и технических условиях. Предприниматели также узнают, как подать заявку на техприсоединение, даже не приходя в офис компании — с помощью онлайн-сервисов официального сайта СУЭНКО. Участники семинара научатся подписывать договор без посещения офиса компании и рассчитывать плату за технологическое присоединение и необходимую мощность с помощью специальных калькуляторов. По итогам встречи предприниматели также смогут задать специалистам свои вопросы по подключению к электрическим сетям.
Первое занятие по техприсоединению намечено на 14 часов 16 февраля. Оно пройдет в Центре обслуживания клиентов СУЭНКО в Кургане, на улице Невежина, 3. Со всеми вопросами можно обращаться по телефону 8 (3522) 63-31-29.