{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,77
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
12 февраля 2018
11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Курганской области
11:13  13 февраля 2018 1

В Кургане энергетики проведут занятия для предпринимателей

Бизнесменам расскажут о техприсоединении к электрическим сетямФото: pixabay.com

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» начинает проводить семинары по техприсоединению к электрическим сетям для предпринимателей и юридических лиц. Первое в нынешнем году занятие состоится в курганском Центре обслуживания клиентов СУЭНКО 16 февраля.

Бизнесменам расскажут о трех этапах техприсоединения, необходимых для этого документах и технических условиях. Предприниматели также узнают, как подать заявку на техприсоединение, даже не приходя в офис компании — с помощью онлайн-сервисов официального сайта СУЭНКО. Участники семинара научатся подписывать договор без посещения офиса компании и рассчитывать плату за технологическое присоединение и необходимую мощность с помощью специальных калькуляторов. По итогам встречи предприниматели также смогут задать специалистам свои вопросы по подключению к электрическим сетям.

Первое занятие по техприсоединению намечено на 14 часов 16 февраля. Оно пройдет в Центре обслуживания клиентов СУЭНКО в Кургане, на улице Невежина, 3. Со всеми вопросами можно обращаться по телефону 8 (3522) 63-31-29.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров