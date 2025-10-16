16 октября 2025

В Кургане ребенок выпал из окна и погиб

Ребенок выпал из окна в Заозерном районе Кургана (архивное фото)
Ребенок выпал из окна в Заозерном районе Кургана (архивное фото) Фото:

В Заозерном районе Кургана произошла трагедия: ребенок выпал из окна дома и погиб. Следственный проводят проверку. Об этом сообщают СМИ.

«В Заозерном ребенок выпал из окна и погиб. Трагедия произошла вечером 16 октября. На место выезжал следователь. <...> Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», — передает tg-канал «ГТРК Курган I Новости».

Ранее в этом же районе, во 2 микрорайоне Заозерного, произошел похожий инцидент. У подъезда дома №29 была обнаружена погибшая женщина 1939 года рождения, которая также выпала из окна.

