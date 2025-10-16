В Кургане ребенок выпал из окна и погиб

Ребенок выпал из окна в Заозерном районе Кургана (архивное фото)
В Заозерном районе Кургана произошла трагедия: ребенок выпал из окна дома и погиб. Следственный проводят проверку. Об этом сообщают СМИ.
«В Заозерном ребенок выпал из окна и погиб. Трагедия произошла вечером 16 октября. На место выезжал следователь. <...> Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», — передает tg-канал «ГТРК Курган I Новости».
Ранее в этом же районе, во 2 микрорайоне Заозерного, произошел похожий инцидент. У подъезда дома №29 была обнаружена погибшая женщина 1939 года рождения, которая также выпала из окна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!