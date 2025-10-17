В России ликвидировали сеть, через которую звонили телефонные мошенники

Сотрудники ФСБ и МВД провели масштабную операцию по ликвидации межрегионального преступного синдиката, действовавшего на территории Чувашской Республики, а также Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что коммуникационная система функционировала на территории 11 субъектов. Операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, которые находятся за пределами Российской Федерации», — сказано в сообщении Волк в telegram-канале.
Злоумышленники предлагали гражданам России дополнительный заработок через мессенджер, представляя это как деятельность в области технической поддержки малого бизнеса. Участникам схемы дистанционно передавали абонентские терминалы, которые впоследствии использовались иностранными преступными группами для совершения анонимных звонков с номеров российских операторов с целью осуществления мошеннических действий. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли 13 единиц сетевого оборудования, около 10 тысяч SIM-карт и ряд других предметов. По данному делу задержаны 11 человек.
Ранее ФСБ и МВД уже проводили масштабные совместные операции по пресечению противоправной деятельности, в ходе которых задерживали подозреваемых в подготовке массовых убийств и администраторов деструктивных telegram-каналов. Тогда мероприятия охватили 75 регионов России, было возбуждено девять уголовных дел и задержано более десятка человек.
