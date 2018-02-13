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Главные новости Ямала
13:21  13 февраля 2018 0

В офисе скандальной «Корпорации Роснефтегаз» на Ямале прошли обыски

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Следователи изъяли документы в рамках расследования дел по уходу от налоговФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое прошли обыски в офисе ООО «Корпорация Роснефтегаз» бизнесмена Олега Ситникова. Источники агенства сообщили, что следователи ямальского управления СКР изъяли документы в рамках расследования уголовных дел по уходу от налогов. Пока сумма предъявляемых претензий составляет 525 миллионов рублей, но следователи не исключают, что в ходе проверок изъятых документов она может превысить миллиард рублей.

В ведомстве «URA.RU» подтвердили, что отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЯНАО возбуждено и расследуется уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере. Дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности УМВД РФ по ЯНАО и выездной проверки, проведенной налоговыми органами.

Следователи изучают деятельность за 2013 год «Фирмы Макс», входящей в группу компаний «Корпорация Роснефтегаз», контроль и руководство деятельностью которой фактически осуществляет Олег Ситников. В ходе проведенных обысков и других следственных действий получены доказательства причастности к уклонению от уплаты налогов конкретных лиц. Подробнее об этих и других уголовных делах Олега Ситникова и его компаний «URA.RU» уже рассказывало ранее.

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Также следственным отделом по расследованию особо важных дел расследуются и факты уклонения от уплаты налогов с 2010 по 2012 год несколькими дочерними компаниями «Корпорации Роснефтегаз». К моменту публикации новости предприниматель Олег Ситников не был готов прокомментировать претензии со стороны следователей, но обещал связаться с агентством позже.

Кроме того, стало известно, что 8 февраля этого года городской суд Нового Уренгоя присудил юрлицу Олега Ситникова ООО «Корпорация Роснефтегаз» штраф в размере 70 тысяч рублей по статье 17.7 КоАП РФ («Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом»).

Компания «Роснефтегаз» и ее владелец уже не первый раз фигурирует в сводках силовиков. Помимо сокрытия средств от налогов, бизнесмена обвиняют в продаже воды вместо бензина на автозаправках, организации незаконной переправы, серьезных экологических нарушениях.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
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