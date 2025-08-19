Югорский инженер попался на лжи о готовности зданий в ЯНАО

Кадастровый инженер из ХМАО вносил ложные сведения в технические планы зданий в Тазовском районе (ЯНАО). Специалист подготовил два документа, указав недостоверную информацию о степени готовности объектов, сообщили в окружной прокуратуре.
«Установлено, что кадастровый инженер, находясь по месту фактического осуществления своей деятельности в ХМАО — Югре, при проведении кадастровых работ подготовил два технических плана зданий с заведомо ложными сведениями об их степени готовности», — говорится в релизе, размещенном на сайте надзорного органа. Нарушение кадастровой деятельности выявили в Тазовском районе.
Прокуратура уточнила, что на самом деле по месту расположения объектов находились незавершенные строения, однако в официальной документации они были представлены как полностью готовые. В отношении инженера внесли постановления о привлечении к административной ответственности. Специалисту назначили штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.
