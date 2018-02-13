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Главные новости Тюменской области
14:17  13 февраля 2018 0

В Тюмени 13 школ на грани закрытия из-за больных детей. Роспотребнадзор не видит причин для объявления общего карантина

Дети и карантин. Екатеринбург, школьный коридор
Учащихся в школах становится все меньшеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в отдельных классах 13 школ. Только за вчерашний день к карантину присоединилось две школы. Как пояснили в департаменте образования Тюмени, решение о введении карантина в классе принимает директор школы. Однако учебный процесс не останавливается, все ученики получают задания.

Количество заболевших ОРВИ за прошлую неделю составило почти 19000 человек. Как пояснил пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина, в основном это дети до 14 лет. Родители в социальных сетях пишут, что число болеющих детей увеличивается ежедневно. «В нашем классе болеют уже 14 человек», — написала Оксана М. в закрытом паблике. Однако, по данным департамента здравоохранения, в городе количество заболевших находится ниже эпидемиологического порога на 6%. В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области пояснили, что в настоящий момент не располагают основаниями для объявления общего карантина

«URA.RU» уже писало о недовольстве тюменцев работой поликлиник: горожане жалуются на многочасовые очереди к врачу. В департаменте здравоохранения пояснили, что одна из причин больших очередей — именно большое количество подхвативших простуду или грипп.

Наталья Двизова
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