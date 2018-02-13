Тотьмянина заново учится ходить после третьей операции. ВИДЕО

14:26 13 февраля 2018 3

Поклонники выражают надежду на скорейшее выздоровление фигуристки Фото: Дарья Попова © URA.RU

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном фигурном катании и уроженка Перми Татьяна Тотьмянина сломала ногу во время выступления новогоднего ледового шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Об очередной операции рассказал супруг спортсменки Алексей Ягудин.

«Моя Джульетта в перерывах между тренировками оперируется, и уже третий раз! Но, судя по этому небольшому видео, место у нее неплохое, солярий есть. Зайка, заканчивай загорать и возвращайся домой. Мы тебя очень любим и ждем», — цитируют «Дни.ру» Ягудина.

В опубликованном ролике видны только ноги Тотьмяниной в больничной палате, она приветливо машет наманикюренными пальцами. «Пусть быстрее выздоравливает!.. Ножки Танечки — ее красивый рабочий инструмент! Поправляйся!.. Поправляйся, Татьяна. Все будет хорошо!» — прокомментировали запись поклонники.

Ранее Татьяна Тотьмянина отметила, что 2017 год был прекрасен, но закончился «печалькой». Несмотря на это, фигуристка относится к ситуации философски: сломанная нога — не повод для расстройства, а время передохнуть. Она также извинилась перед зрителями и коллегам по шоу за сложившиеся обстоятельства.