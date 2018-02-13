14:19 13 февраля 2018 11

В Москве конфликт между бизнесменом и чиновником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Столичный бизнесмен Михаил Хубутия обвинил министра строительства Москвы Марата Хуснуллина в попытке захвата своего бизнеса. На странице в Facebook совладелец Гостиного двора назвал сумму (25 миллионов долларов), которую столичный чиновник вымогал у него.

«Видел и взятки, и коррупцию, и бандитов разных и их наезды — не испачкались и выжили мужиками! Но беспредел заместителя Мэра Хуснуллина не имеет границ. Доложил я Президенту РФ! Теперь один из нас сходит в санаторий! Кто? Время покажет! На Бога надеюсь, что порядочность победит! Собянин узнает — сам задушит его!» — пишет Хубутия.

В комментариях к посту Хубутия отметил, что сразу после публикации в адрес его семьи начали поступать телефонные угрозы, а самого бизнесмена неизвестные пообещали отправить в Казанскую тюрьму. «Чувствую натиск, но знай: все потеряю, но честь — никогда! Волосок упадет с моих детей — жди обратно!» — добавил бизнесмен.

Как сообщает издание Jacta, конфликт между бизнесменом и высокопоставленным чиновником начался после того, как Хубутия был отодвинут от строительных проектов в районе Западного порта Москвы, куда он ранее инвестировал несколько миллиардов рублей. Источники издания предполагают, что подряды достались структурам, близким к Хуснуллину. Ранее международная организация Transparency International сообщала о родственных связях Хуснуллина и руководства ряда строительных и инфраструктурных компаний, получающих выгодные контракты. Информация об этом позже фигурировала в СМИ. В частности, назывались «Татстрой», «Водоканалсервис», «Татсельжилкомхоз», «Центроград». Глава столичного минстроя называл эту информацию «фантазией авторов». В сегодняшнем сообщение Хубутии фигурировала «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» — эта компания также фигурировала в ряде публикаций.

Отметим, Михаил Хубутия является совладелецем выставочного комплекса «Гостиный двор», где сейчас располагается предвыборный штаб Владимира Путина. Помимо этого, бизнесмен владеет сетью оружейных магазинов «Кольчуга». В прошлом он возглавлял общероссийскую общественную организацию «Союз грузин в России».