В Кремле ответили на сообщения о гибели сотен россиян в Сирии

17:10 13 февраля 2018 2

Информация о гибели россиян в Сирии не подтверждаются данными Минобороны Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о гибели россиян, находившихся в Сирии в составе частной военной компании «Вагнер». По словам Пескова, единственным достоверным источником в данном случае может являться Министерство обороны России.

«Мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые принимают участие в операции Вооруженных сил, ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем по этим вопросам обращаться в наше оборонное ведомство», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация об авиаударе коалиции во главе с США по группе военных в Сирии. По информации telegram-канала WarGonzo, под обстрел попали бойцы российской частной военной компании «Вагнер». Данные о числе погибших в результате атаки существенно отличаются. WarGonzo сообщал о 215 жертвах, в то время в ряде других СМИ общее число убитых россиян оценивалось в 600 человек, уточняет «Федеральное агентство новостей».