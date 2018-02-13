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13 февраля 2018
17:32  13 февраля 2018 0

СМИ назвали основную версию крушения Ан-148

В районе авиакатастрофы проводится поисковая операцияФото: сайт МЧС России
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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В качестве основной причины, по которой самолет Ан-148 потерпел крушение после взлета из аэропорта Домодедово, называют непрогретые двигатели перед началом полета. Об этом рассказал источник издания «Сноб», знакомый с ходом расследования.

Перед взлетом пилот должен убедиться, прогрелись ли турбины двигателя, а также достаточно ли в самолете антифриза. Предполагается, что экипаж разбившегося Ан-148 перед взлетом не сделал этого. Спустя несколько минут после взлета воздушное судно на несколько минут пропало с радаров. Еще через несколько минут самолет рухнул на землю. Все находящиеся на борту люди погибли.

Рейс «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля. На месте крушения Ан-148 обнаружили 1400 фрагментов тел и около 500 обломков. Как пишет «Федеральное агентство новостей», специальную комиссию, которая расследует авиакатастрофу, возглавил Сергей Якименко. Его основной задачей стоит выяснение конкретных причин крушения самолета. Ранее он занимался изучением крушения Ил-76 в Иркутской области, которое произошло в 2016 году.

Ксения Томашова
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