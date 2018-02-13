20:52 13 февраля 2018 6

Версия крушения может быть не окончательной, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Версия о крушении Ан-148 из-за обледенения датчиков может оказаться ошибочной. Представители экспертного сообщества сомневаются, что пилоты не справились со стандартной ситуацией.

Во вторник, 13 февраля, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил во вторник, 13 февраля, расшифровку данных параметрического самописца Ан-148, назвав одну из причин крушения. По версии МАК, «особая ситуация» начала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва, на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час.

Согласно предварительному анализу, катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета. Отмечается, что ошибка приборов, скорее всего, была связана с «обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева». Однако дополнительные данные эксперты МАК могут получить после расшифровки речевого самописца рухнувшего лайнера.

«Приемники полного давления необходимы для того, чтобы приборы самолета показывали верные данные — в частности, скорость и высоту. В случае обледенения происходит искажение данных. Однако всех пилотов специально тренируют — они должны быть готовы к таким ситуациям. Именно поэтому мне кажется, что это версия — отнюдь не окончательная», — заявил «URA.RU» бывший командир воздушного судна Александр Романов.

Член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник признался «URA.RU», что «отказывается верить озвученной версии»:

«Если это окажется правдой, то это чудовищно, просто чудовищно! Это рядовая ситуация, с которой в жизни сталкивается почти каждый пилот — если забыли включить датчики, то просто берут и включают их, система отогревается за 30-40 секунд, и никакой беды не происходит».

По его словам, речь идет не о катастрофической ситуации: «Невозможно даже представить, что по этой причине убили столько людей. В таком случае лучше вообще отказаться от перелетов внутри страны, так как это становится просто рулеткой».

Ранее Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в разговоре с «URA.RU» высказал свое возмущение работой Росавиации, которая, как он считает, загубила подготовку летчиков. «Пилоты все сделали неправильно, одни ошибки, так называемый человеческий фактор, они убили людей! Нет сейчас летчиков — одни тыкалки, операторы — тычут в кнопки, ничего не соображая», — подчеркнул Толбоев.

Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. В результате крушения погиб 71 человек, в том числе 65 пассажиров.