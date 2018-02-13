При строительстве Крымского моста нашли около миллиона древних артефактов

23:54 13 февраля 2018 0

Более 100 тысяч артефактов представляют научную ценность Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

За три года с момента начала строительства Крымского моста и подходов к нему по берегам Керченского залива было найдено около миллиона древнейших артефактов. Среди них более 100 тысяч представляют научную ценность. Об этом журналистам рассказал профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко.

«Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев», — цитирует «Газета.ru» Кияшко.

Также собеседник издания добавил, что в числе находок есть артефакты времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества. Наиболее ценные из них были переданы в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса. Как сообщает RT, общая площадь археологических раскопок достигла 56 гектаров.