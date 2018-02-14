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Главные новости Курганской области
11:51  14 февраля 2018 0

На «курганской Рублевке» отложили прения сторон по делу о земельных аферах

Судебное Мила Антропова с Кетово Курганская обл, кетовский суд
Судебные процесс по делу о земельных махинациях длится уже годФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области перенесли прения сторон по уголовному делу о земельных махинациях в Кетовском районе, где обвиняемыми проходят пятеро местных чиновников. Следующее заседание назначено на 21 февраля.

Как сообщили «URA.RU» в районном суде, прения отложены в связи с истребованием доказательств и дополнительным вызовом потерпевшего. Об этом ходатайствовал прокурор.

Напомним, чиновников обвиняют в 69 преступлениях, в числе которых получение взяток, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий при неправомерном распоряжении земельными участками Кетовского района. Фигурантами дела являются бывший первый заместитель главы Кетовского района Анатолий Пиносов, экс-начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кетовского района Алексей Иванов (сейчас занимает место главы Кетовского сельсовета), глава Введенского сельсовета Вячеслав Кузин, экс-глава Лесниковского сельсовета Петр Кунгуров и их соучастница, предприниматель Мила Антропова. Дело Антроповой рассматривается уже два года, однако решение по нему до сих пор не вынесено. Некоторые наблюдатели связывают это с слабой обвинительной базой.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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