На «курганской Рублевке» отложили прения сторон по делу о земельных аферах

В Курганской области перенесли прения сторон по уголовному делу о земельных махинациях в Кетовском районе, где обвиняемыми проходят пятеро местных чиновников. Следующее заседание назначено на 21 февраля.
Как сообщили «URA.RU» в районном суде, прения отложены в связи с истребованием доказательств и дополнительным вызовом потерпевшего. Об этом ходатайствовал прокурор.
Напомним, чиновников обвиняют в 69 преступлениях, в числе которых получение взяток, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий при неправомерном распоряжении земельными участками Кетовского района. Фигурантами дела являются бывший первый заместитель главы Кетовского района Анатолий Пиносов, экс-начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кетовского района Алексей Иванов (сейчас занимает место главы Кетовского сельсовета), глава Введенского сельсовета Вячеслав Кузин, экс-глава Лесниковского сельсовета Петр Кунгуров и их соучастница, предприниматель Мила Антропова. Дело Антроповой рассматривается уже два года, однако решение по нему до сих пор не вынесено. Некоторые наблюдатели связывают это с слабой обвинительной базой.