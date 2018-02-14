Депутат рассказал о том, как вместе с коллегой украл 7,4 млн в ЯНАО. ВИДЕО

11:58 14 февраля 2018 11

Мисир Исмаилов через суд был отстранен от должности Фото: скриншот, студия «Факт»

В Ямало-Ненецком автономном округе расследуется уголовное дело в отношении двух депутатов, которые похитили почти 7,5 млн рублей. Под следствием находятся 52-летний депутат думы Тазовского района Мисир Исмаилов и 35-летний депутат думы поселка Тазовский Николай Жолудев. При этом депутаты работают вместе: Исмаилов — директор Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия (ТМУДТП), а Жолудев — заместитель директора по общим вопросам в этой же организации.

«Уголовное дело, возбужденное по статье „присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере“ находится в производстве следователей СО по г. Новый Уренгой. Проводятся следственные действия по сбору доказательств вины фигурантов дела. Одному из них предъявлено обвинение. По ходатайству следователя решением суда мужчина отстранен от исполнения обязанностей руководителя МУП. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второй еще на стадии подозреваемого. Уголовное дело расследуется», — сообщила «URA.RU» Елена Демьянова, старший помощник руководителя СКР по ЯНАО.

Как стало известно «URA.RU», Исмаилов и Жолудев заключили два фиктивных договора между ТМУДТП и ООО «Альтаир» на поставку запасных частей для техники предприятий. После этого 7,5 млн рублей были перечислены в Екатеринбург на счет ООО «Альтаир». Для придания видимости законности эти якобы купленные запчасти были поставлены на баланс предприятия, в то время как на самом деле ничего не покупалось. После этого сын Исмаилова в Екатеринбурге, согласно ранее достигнутой договоренности, от представителей ООО «Альтаир», получил на руки деньги за вычетом 10000 рублей и с удержанием 11,5% от суммы договоров за услуги по обналичиванию похищенных средств.

По данным следствия, Мисир Исмаилов всячески противодействует следствию, «занимая должность директора пострадавшего предприятия, предпринимает меры к воспрепятствованию производству по делу, уничтожает доказательства, подделывает результаты инвентаризации, составляет фиктивные документы о списании недоставленных запасных частей, оказывает давление на своих подчиненных». Только после вмешательства сотрудников следственного отдела из Нового Уренгоя через суд удалось добиться его отстранения от должности. При этом и Исмаилов, и Жолудев по-прежнему являются депутатами.

В распоряжение «URA.RU» попало видео, на котором Жолудев рассказывает о том, как были похищены деньги. Стоит добавить, что 7,5 млн рублей вернуть так и не удалось.