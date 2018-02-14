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14 февраля 2018
12:47  14 февраля 2018 34

Сурков назвал матриархат сигналом заката Западной цивилизации

Сурков назвал мир изобретением и «изделием мужчины»Фото: kremlin.ru

Помощник президента Владислав Сурков заявил, что во многих странах Запада наступает господство женщин, которые берут власть в свои руки и оказывают все большее влияние на происходящее. По его мнению это говорит об очередном закате «Еврамерики».

«Посмотрите на запад — матриархат, действительно, наступает. Женщины берут власть. Главами правительств, министрами, мэрами в очень влиятельных странах все чаще становятся женщины. Все больше женщин-предпринимателей, женщин-администраторов, женщин, чем-то и кем-то руководящих, наконец, даже просто каких-то беспричинно напористых и бесцельно пробивных женщин», — отмечает Сурков в своей статье в журнале «Русский пионер». Он вспомнил несколько примеров из истории, когда возросшее влияние женщин можно трактовать как один из симптомов упадка государств — падение Спарты и крах Римской империи.

Владислав Сурков назвал мир изобретением и изделием мужчины, а женщин политические системы призывают, по его мнению, когда «выдыхаются после бурного роста и достигают в своем развитии поздней, терминальной стадии». По его словам, феминизм проник в массы и принял уже не такую радикальную форму, как раньше. «Дамский популизм стал, пожалуй, самой эффективной доктриной для тех, кто стремится к политическим вершинам. Все признаки очередного „заката“ Европы (вернее, Еврамерики) налицо», — заключил помощник президента. Тем не менее классический порядок восстановится и мужчина снова окажется на руководящей позиции, уверен Сурков. «В общем, завтра все будет опять man-made, сделано человеком, дословно — мужчиной. А значит, не столько хорошо, сколько нескучно», — заявил он.

Дарья Корчак
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