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Главные новости Курганской области
13:19  14 февраля 2018 3

Азиатские воришки помешали курганцам-автостопщикам исполнить заветную мечту. ФОТО

Ради мечты курганцы не побоялись отправиться на экватор пешкомФото: denok.travel, Facebook

Курганец Денис Иванов рассказал на своей страничке в Facebook о неожиданном повороте в путешествии, во время которого он собирался пересечь экватор. После въезда в Индонезию молодого человека буквально преследуют неприятности.

«Третий день как в Индонезии. В первый день в аэропорту потеряли мой рюкзак, второй день — рюкзак нашли, но без одной сумки, бог с ней, правда, там флешка была, важная для меня. Но это еще не все. Этой же ночью меня обокрали, прям из палатки вытащили кошелек (со всеми картами и наличкой) и телефон с водительскими правами», — поделился странник со своими подписчиками. Он также рассказал, что ночь на 14 февраля провел в полицейском участке, где посмотрел фильм «Ярость» на русском языке: «Они как будто ждали меня».

Денис признался, что самое обидное в ситуации то, что он так и не дошел до экватора, который был конечной целью путешествия. Теперь его могут депортировать. «Чем все закончится, не знаю. Индонезия — веселая страна», — заключил курганец.

Двое жителей Кургана отправились автостопом на экватор, чтобы осуществить свою давнюю мечту. Из родного города путешественники выдвинулись 23 октября, в дороге они максимально экономят деньги — ночуют в палатках и ловят попутки.

Вера Чернышева
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