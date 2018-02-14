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Главные новости Челябинской области
15:30  14 февраля 2018 8

Человеку Аристова поручили выборы президента на юге Челябинской области

Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, администрация карталинского района
После выборов в администрации Карталинского района могут сменить главуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава Карталинского района Анатолий Вдовин назначен куратором выборной кампании от «Единой России» в муниципалитете. Накануне специалиста представили местному партактиву, сообщили «URA.RU» в местном отделении «медведей».

«Вдовин назначен заместителем председателя межмуниципального координационного совета „Южный“. От того, справится ли он с выборами, зависит, вернется ли он в кресло главы вместо отстраненного от должности Сергея Шулаева», — считают местные единороссы.

Сам Анатолий Вдовин отрицает амбиции на возвращение в администрацию. «Несмотря на наши внутрирайонные разногласия, у нас всех одна задача — максимальное количество карталинцев должно прийти и проголосовать за президента. Сегодня проводили встречу в штабе, все вопросы сняли. Многие заблуждаются, считая, что мое назначение связано с выборами главы. Это не так. Я, как гражданин, как житель Карталов, за то, чтобы нормально прошли выборы. Очень переживаю, чтобы явка была максимальная, поэтому с удовольствием согласился помочь. Я не рвусь вернуться в администрацию района», — подчеркнул бывший чиновник.

Лидер регионального отделения «ЕР» и спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш подтвердил, что экс-главу Каратлинского района привлекли лишь к мартовской избирательной кампании. «Вдовин стал ответственным за выборы в Карталах. Он призван мобилизовать все здоровые силы на явку избирателей. Вопрос об его дальнейшей карьере пока не рассматривается», — заверил глава южноуральских единороссов.

Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, шулаев сергей
Сергея Шулаева отстранили от работы по требованию силовиков
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При этом в местном отделении партии неоднозначно отнеслись к назначению Анатолия Вдовина. Бывший чиновник дважды подряд проиграл выборы главы. В 2012 году он был действующим руководителем района и уступил свое кресло Сергею Шулаеву. В тот момент были прямые выборы — решение принималось на всенародном голосовании. В марте 2017 года Вдовин вновь проиграл Шулаеву, когда конкурсная комиссия предложила депутатам района выбрать из этих двух кандидатур (третий участник получил ноль голосов). После отставки Анатолий Вдовин возглавлял предприятие по добыче флюсовых известняков Сухореченского месторождения, принадлежащее ЧЭМК челябинского бизнесмена Александра Аристова.

Весь политический расклад сразу после прошлогодних выборов перекроили силовики. В мае в администрации прошли обыски. В июле возбудили уголовное дело в отношении замглавы Карталинского района Светланы Бровкиной. А в ноябре его фигурантом стал Сергей Шулаев, которого отстранили от работы до конца расследования. По версии силовиков, местные чиновники организовали покупку для сирот дома, непригодного для жилья. В муниципалитете обсуждается версия «заказа» преследования Шулаева в связи с конфликтом вокруг мраморного месторождения.

Сергей Леонов
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