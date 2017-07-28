Замглавы челябинского района арестована за махинации

13:48 28 июля 2017 3

Так выглядит изнутри дом, пригодный, по мнению карталинских чиновников, для проживания детей-сирот Фото: соцсети

Суд отправил под домашний арест первого замглавы Карталинского района Светлану Бровкину, фигурантку уголовного дела о покупке за счет бюджета непригодных для проживания домов для детей-сирот за 10 млн рублей. Такая мера пресечения избрана на два месяца, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Официально в СКР, вышедшем с ходатайством об аресте, информацию об аресте Бровкиной пока не комментируют. Не ответили на телефонный звонок в горсуде. А глава района Сергей Шулаев заявил, что его подчиненная ограничена в общении, поэтому он не спрашивал ее об избрании меры пресечения.

Уголовное дело было возбуждено по материалам главного контрольного управления Челябинской области, проводившего проверку по требованию губернатора Бориса Дубровского. Документы передали в прокуратуру. А надзорное ведомство потребовала от СКР возбудить уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

С подачи Бориса Дубровского (слева) силовики расследуют коррупцию в Карталинском районе Сергея Шулаева (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как оказалось, в 2014 и в 2015 годах администрация района заключила контракт на 10 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот с Андреем Филатовым, двоюродным братом Светланы Бровкиной. Мужчина надстроил и расширил собственный дом в Красноармейском переулке, сделав здание на 9 квартир. А во дворе из гаражной мастерской сделал второй дом, без фундамента. Газовую трубу отрезали, вместо канализации вырыли выгребную яму. Глава района Сергей Шулаев 30 декабря 2013 года подписал разрешение на строительство этих домов, а уже на следующий день объекты приняли в эксплуатацию. Градостроительный план утверждали задним числом спустя год.

Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что в нем появятся новые фигуранты. Ситуация находится под контролем в Общественной палате РФ.

Ранее уголовное дело в схожей ситуации было возбуждено в Кунашакском районе — там сироту поселили в собранную из шпал коробку без воды, дверей и канализации. Аналогичные случаи имели место в Верхнеуральском, Кунашакском, Чесменском и Сосновском районах. Там силовики проводят проверки.