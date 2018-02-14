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Главные новости Курганской области
15:47  14 февраля 2018 0

Водители автобусов в Зауралье выходят на работу пьяными и без прав

Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, чебыкин михаил
По словам начальника ГИБДД, самыми злостными нарушителями стали водители из КурганаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области на 55% возросло количество аварий по вине водителей автобусов — 31 дорожное происшествие в 2017 году против 20 в 2016-м. Такие цифры 14 февраля огласил на пресс-конференции начальник управления ГИБДД УМВД по Курганской области Михаил Чебыкин. По его словам, большинство ДТП произошло на территории областного центра.

Также за прошлый год сотрудники госавтоинспекции пресекли 7896 нарушений в сфере пассажирских перевозок. 524 автобуса вышли на маршруты с техническими неисправностями, 14 водителей находились на работе в состоянии опьянения, 29 — управляли транспортом без соответствующей категории «D». 236 раз автобусы проехали на запрещающий сигнал светофора, 16 шоферов поймали на нарушении правил перевозки организованных групп детей.

Как уточнил Михаил Чебыкин, в 2017 году административные дела возбуждены на 67 должностных лиц транспортных предприятий и на 7 юридических лиц. Все они привлечены к ответственности.

Аварии с участием автобусов часто становятся предметом обсуждений в соцсетях. Наибольший резонанс в прошлом году вызвал случай с семилетним мальчиком, которого мужчина за рулем «ПАЗ» не заметил и задавил насмерть. Как объясняют сами водители, нарушать ПДД их вынуждает суровый график работы.

Вера Чернышева
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