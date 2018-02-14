Водители автобусов в Зауралье выходят на работу пьяными и без прав

В Курганской области на 55% возросло количество аварий по вине водителей автобусов — 31 дорожное происшествие в 2017 году против 20 в 2016-м. Такие цифры 14 февраля огласил на пресс-конференции начальник управления ГИБДД УМВД по Курганской области Михаил Чебыкин. По его словам, большинство ДТП произошло на территории областного центра.
Также за прошлый год сотрудники госавтоинспекции пресекли 7896 нарушений в сфере пассажирских перевозок. 524 автобуса вышли на маршруты с техническими неисправностями, 14 водителей находились на работе в состоянии опьянения, 29 — управляли транспортом без соответствующей категории «D». 236 раз автобусы проехали на запрещающий сигнал светофора, 16 шоферов поймали на нарушении правил перевозки организованных групп детей.
Как уточнил Михаил Чебыкин, в 2017 году административные дела возбуждены на 67 должностных лиц транспортных предприятий и на 7 юридических лиц. Все они привлечены к ответственности.
Аварии с участием автобусов часто становятся предметом обсуждений в соцсетях. Наибольший резонанс в прошлом году вызвал случай с семилетним мальчиком, которого мужчина за рулем «ПАЗ» не заметил и задавил насмерть. Как объясняют сами водители, нарушать ПДД их вынуждает суровый график работы.