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Главные новости Курганской области
16:36  14 февраля 2018 0

Улыбалась и шутила. Под Курганом задержали мать, бросившую младенца под поезд

Алексей Кокорин в Варгашинском районе Курган, рельсы, шпалы
Тело крошки нашли на рельсахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье задержали 20-летнюю жительницу Макушинского района, которую подозревают в убийстве новорожденного ребенка, сообщили «URA.RU» в Курганском следственном отделе Уральского СУ на транспорте. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Первоначально на допросе на пару с сестрой предполагаемая убийца пыталась разыграть настоящий спектакль: улыбалась и шутила со следователями, предлагала им помощь в поиске «настоящей» преступницы. На обследовании у гинеколога, куда ее отправили, она запустила в кабинет свою родственницу — и полученную той справку попыталась предъявить в правоохранительные органы. Однако к этому времени у следователей уже были доказательства причастности подозреваемой к преступлению, сообщает агентство «Курган.ру». Осознав это, соучастницы предпочли во всем признаться.

Как сообщало «URA.RU», тело новорожденного ребенка было найдено на железнодорожных путях станции Лебяжье-Сибирская Южно-Уральской железной дороги. Первоначально предполагалось, что младенца могли выкинуть из проходившего поезда.

Владимир Васин
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