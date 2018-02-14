В России готовят пожизненное наказание для педофилов

Педофилов в России собираются отправлять в колонию до конца жизни. Соответствующий проект внесен в Госдуму 14 февраля.
Депутаты рассмотрят возможность изменить законодательство уже в ближайшее время, сообщает Newinform.com. «Предполагается пожизненное наказание для тех, кто совершает преступления в отношении малолетних детей и детей, которые находятся в самом беспомощном положении», — цитирует RT слова зампреда нижней палаты парламента Ирины Яровой. Именно она возглавляет межфракционную рабочую группу по разработке законопроекта.
Предложение поддержали представители всех фракций, а также внешние эксперты: Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Ранее приозерский суд в Ленинградской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима священника РПЦ Глеба Грозовского, обвиняемого по статье «совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Как сообщало «URA.RU», по версии следствия, священник надругался над воспитанницами в детском православном лагере.