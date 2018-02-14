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14 февраля 2018
17:15  14 февраля 2018 4

В России готовят пожизненное наказание для педофилов

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, девочка, мальчик, педофилия, дети, педофил, детское насилие
Госдума требует для извращенцев высшей мерыФото: depositphotos.com © URA.RU

Педофилов в России собираются отправлять в колонию до конца жизни. Соответствующий проект внесен в Госдуму 14 февраля.

Депутаты рассмотрят возможность изменить законодательство уже в ближайшее время, сообщает Newinform.com. «Предполагается пожизненное наказание для тех, кто совершает преступления в отношении малолетних детей и детей, которые находятся в самом беспомощном положении», — цитирует RT слова зампреда нижней палаты парламента Ирины Яровой. Именно она возглавляет межфракционную рабочую группу по разработке законопроекта.

Предложение поддержали представители всех фракций, а также внешние эксперты: Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее приозерский суд в Ленинградской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима священника РПЦ Глеба Грозовского, обвиняемого по статье «совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Как сообщало «URA.RU», по версии следствия, священник надругался над воспитанницами в детском православном лагере.

Владимир Васин
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