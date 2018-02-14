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14 февраля 2018
Главные новости 
17:49  14 февраля 2018 0

Ургант ищет свидетелей избиения DJ Smash в пермском клубе. ВИДЕО

Ведущий поделился историей Ширмана с телезрителямиФото: Андрей Ширман, Instagram

Телеведущий Иван Ургант призвал всех свидетелей избиения в пермском клубе Андрея Ширмана, который работает под псевдонимом DJ Smash, рассказать подробности происшествия. Музыкант также обратился за помощью к своим подписчикам и пользователям Instagram, чтобы наказать своих обидчиков.

Последний выпуск шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» ведущий начал с того, что рассказал об инциденте в пермском клубе «Дом культуры». Он обратился к телезрителям с просьбой помочь Ширману. Сам диджей написал отдельный пост в своем аккаунте в соцсети, где назвал нападавших упырями, которым «не место в нашем обществе». «Если вы знаете что-то, но еще не дали показания, потому что боитесь или вам не дают этого сделать, либо у вас есть дополнительная информация на агрессоров и факты их правонарушений в прошлом — просьба связаться со мной на HELPSMASH@MAIL.RU», — написал Ширман. Музыкант пообещал конфиденциальность и поддержку.

Информация об избиении знаменитого DJ Smash просочилась в СМИ 12 февраля. Музыкант обвиняет экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича. Причиной нападения, по словам Ширмана, стал отказ сфотографироваться с ними. Как ранее писало «URA.RU», за музыканта заступились Тимати и Анастасия Самбурская. Телепнев информацию о драке отрицает. По факту избиения DJ Smash полиция возбудила уголовное дело.

Ксения Томашова
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